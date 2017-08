Dying Light - 10 gratis DLCs in 12 Monaten

Wie in diesem Video vorgestellt wird, erscheinen über zehn DLCs für Dying Light innerhalb von 12 Monaten - komplett kostenlos. Der Zombie-Titel erfreut sich mit über 500.000 Spielern pro Woche immer noch sehr großer Beliebtheit und gehört zu den Underdogs der letzten Jahre.

Was die Spieler in Dying Light alles erwarten wird und was Entwickler Techland und Publisher Warner Bros. Entertainment mit dem Spiel noch alles planen, erfahrt ihr in diesem DLC-Trailer.

Infos zu Dying Light

