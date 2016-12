Das Remake "Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour" ist gestern am 11. Oktober 2016 erschienen. Die Neuauflage enthält eine Vielzahl an neuen Karten, die laut Aussagen der Entwickler außerordentlich groß ausfallen. Das Spiel ist via Steam für 19,99 Dollar zu haben. Zudem wurde der klassische Ego-Shooter für die Xbox One und die PlayStation 4 veröffentlicht.

Infos zu Duke Nukem 3D World Tour