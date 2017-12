Dreams - Neuer Trailer zum Spiel der Little Big Planet-Macher

Mit Little Big Planet und Tearaway haben sich die Entwickler von Media Molecule ein wahres Denkmal gesetzt und sind auf der PlayStation kaum mehr weg zu denken. Dabei wurde es längere Zeit recht still um das Studio und nur selten wurden neue Informationen zum aktuell in der Arbeit befindlichen Dreams veröffentlicht.

Dreams Neuer PS4-Titel von den Machern von LittleBigPlanet

Eine der Gründe wird sicherlich sein, dass der Titel als solches nicht wirklich so einfach zu verstehen ist und die Möglichkeiten eines Little Big Planet auf eine völlig andere Ebene hebe. So sollen die Spieler in der Lage sein, ihren eigenen Träumen Form zu verleihen und sie für andere Menschen erlebbar machen. Dass der Titel aber definitiv nicht tot ist, beweist ein neuer Trailer, der von Sony während der PlayStation Experience 2017 präsentiert wurde.

Neben zahlreichen Levels wird im Trailer außerdem bestätigt, dass Dreams 2018 erscheinen soll und weiterhin so ambitioniert wie zur ersten Minute scheint. Besucher der PSX sollen bereits Hand an den Titel legen und sich somit einen ersten Eindruck machen können.