Dragon Ball FighterZ - Vegito (SSGSS) als neuer Kämpfer in Kürze, Trailer schon heute

Vegito tritt dem Kampf von Dragon Ball FighterZ bei! Bandai Namco hat den offiziellen Trailer zum neuen Kämpfer Vegito veröffentlicht. Hierbei handelt es sich um den neuesten Charakter, den ihr fortan in Dragon Ball FighterZ auf der Xbox One, PS4 und dem PC spielen könnt. Am 31. Mai 2018 ist es endlich so weit, dann wird Vegito zusammen mit dem Charakter Zamasu (fusioniert) verfügbar gemacht. Wir wünschen fröhliches Fighten!

Dragon Ball FighterZ Das Spiel hat sich jeder Dragon Ball-Fan gewünscht!