Dragon Ball FighterZ hat das Beat'em-Up-Genre mit stylischen Anime-Fights und Tag-Team-Gameplay gehörig aufgemischt, bisher auf PlayStation 4, Xbox One und PC. In diesem Jahr wird das Spiel außerdem für Nintendo Switch erscheinen, dass kündigte Nintendo im Rahmen der E3 2018 an. Dazu gab es einen kurzen Teaser mit Gameplay zu sehen.

