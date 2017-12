Dragon Ball FighterZ - Opening Cinematic veröffentlicht

Dragon Ball FighterZ erscheint am 26. Januar für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Im Prügelspiel Dragon Ball FighterZ schlüpft ihr in die Rolle der bekannten Charaktere der Anime- und Manga-Serie Dragon Ball. Dabei kehrt der Titel zu seinen Wurzeln zurück und verzichtet auf eine offene 3D-Welt und die Spieler bewegen sich vielmehr in einer Art 2.5D-Welt, die zwar in 3D-Optik dargestellt wird, aber nur auf einer 2D-Ebene stattfindet.

