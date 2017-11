Dragon Ball FighterZ - Gotenks im Charakter-Video mit allen Fähigkeiten

Die Fusion von Goten und Trunks wird auch im neuen Kampfspiel Dragon Ball FighterZ zu sehen sein. So haben die Mannen von Bandai Namco jüngst ein Character-Intro-Video zu Gotenks veröffentlicht, das all seine eizigartigen Fähigkeiten aufzeigt. Der flinke Kämpfer überzeugt mit Angriffen wie Super Ghost Kamikaze und weiteren Schlägen.

Das vielseits erwartete Beat'em-up wird hierzulande am 26. Januar 2018 für den PC, die Xbox One und die PS4 erscheinen. Für den PC wird es via Steam erhältlich sein.

Wenn ihr noch nicht genug gesehen habt, dann schaut euch die Kräfte von Son Goku an, der ebenfalls einen rasanten Auftritt haben wird:

Infos zu Dragon Ball FighterZ

