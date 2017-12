Dragon Ball FighterZ - Charaktere aus Dragon Ball Super angekündigt

Falls ihr nun altbekannte Kämpfe aus der Anime-Serie und dem Manga mit euren Freunden nachstellen wollt, stünde dem nichts mehr im Wege. Dragon Ball FighterZ erscheint am 26. Januar 2017 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC.

Doch um diesen Schwergewichten noch eins draufzusetzen, wird Bandai Namco auch Goku Black ins Rennen schicken. Goku Black ist in Wahrheit der Bösewicht Zamasu, der mit Son-Goku die Körper in der Zukunft getauscht hat.

Allem voran die Nachricht, dass die Riege der Kämpfer aus Dragon Ball Super ebenfalls implementiert wird, dürfte viele Fans erfreuen. So werden wir zum Release auch mit Beerus, dem Gott der Zerstörung, in den Ring steigen können. Doch das ist noch längst nicht alles. Auch Hit, der legendäre Auftragskiller und Assassine aus dem 6. Universum, wird es ins Getümmel schaffen. Er wird mit seiner Zeitsprung-Technik, mit der er 0,1 Sekunden überspringen kann, ein schwerer Gegner für alle Kämpfer.

