Donkey Kong Country: Tropical Freeze - Umfangreiches Gameplay-Video veröffentlicht

Am 4. Mai erscheint mit Donkey Kong Country: Tropical Freeze die Neuauflage der Reihe für die Nintendo Switch. Nun hat Nintendo ein umfangreiches Gameplay-Video zu dem Titel veröffentlicht.

Mit an Bord sind Donkey Kong, Diddy Kong, Dixie Kong und Cranky Kong. Doch ihr werdet nicht nur den klassischen Donkey Kong erleben, sondern auch Zugriff auf den Surfer Funky Kong erhalten! Er kann beispielsweise einen Doppelsprung vollziehen und sogar in der Luft schweben - ein neues Spielgefühl. Das dürfte für ein wenig Abwechslung in Hinsicht auf die Wii U-Version sorgen. Und alternativ steht das klassische Gameplay zur Verfügung. Und nicht vergessen, dass ihr dieses Abenteuer am besten gemeinsam mit einem Freund im Multiplayer erleben könnt!

Release-Vorschau Das sind die wichtigsten Games im Mai 2018