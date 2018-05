Donkey Kong Country: Tropical Freeze - Launch-Trailer veröffentlicht

Am heutigen Freitag, dem 4. Mai 2018 ersccheint die Switch-Neuauflage von Donkey Kong Country: Tropical Freeze. Passend dazu hat Nintendo nun den offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht, der noch einmal auf den Release aufmerksam machen soll.

"Donkey Kong Country: Tropical Freeze" soll euch mit dem Spielspaß und den Herausforderungen des Originals konfrontieren. Obendrauf haben die Macher einen brandneuen und laut Nintendo nutzerfreundlichen Einsteiger-Modus gepackt. Er soll es Anfängern und Profis ermöglichen, in die Rolle des coolen Surfers Funky Kong zu schlüpfen. "So beherrschen sie Doppel-Sprünge, können durch die Luft schweben oder unendlich viele Surf-Rollen und unter Wasser sogar Korkenzieher-Wirbel drehen. Dank seines robusten Surfbretts hält nichts und niemand Funky Kong auf", so Nintendo.