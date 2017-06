The Division - Letztes Gefecht-DLC im Launch-Trailer

Heute erscheint die dritte Erweiterung des Online-Shooters The Division. Letztes Gefecht heißt der DLC, der unter anderem einen neuen Spielmodus mit sich bringt, welcher es den beiden gegnerischen Teams ermöglicht, mit jeweils bis zu acht Spielern gegeneinander anzutreten und sich in der Dark Zone zu beweisen.

Das ist drin im DLC

Aber das ist noch nicht alles: Um abtrünnige Agenten zu überwältigen, die sich mit mehreren Geiseln verschanzt haben, solltet ihr euch sowohl auf die Vorteile eines taktischen Vorgehens als auch auf eure Kameraden verlassen. Letztes Gefecht (im Englischen: Last Stand) hat außerdem einen neuen Übergriff und mehr Ausstattung und Waffen mit im Gepäck, damit es euch gelingt, die Mission ohne unschuldige Todesopfer zu meistern.

Ubisoft hat allerdings nicht nur an dem DLC gewerkelt, sondern auch an einem Update für The Division, das ebenfalls heute veröffentlicht wird. Im Video seht ihr, was dieses beinhaltet.

Infos zu The Division

