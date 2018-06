Während der Pressekonferenz von Ubisoft wurde ein beeindruckender Cinematic-Trailer zu The Division 2 gezeigt, der ein wenig an The Last of Us erinnert. Der Creative Director, Julian Gerighty, hat während der PK über das Spiel gesprochen. Der Titel soll am 15. März 2019 veröffentlicht werden.

