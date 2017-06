The Disney Afternoon Collection - Compilation aus sechs NES-Spielen für April angekündigt

Diese Woche hat Capcom offiziell The Disney Afternoon Collection für PlayStation 4, Xbox One und Steam angekündigt, eine Compilation aus ehemaligen NES-Spielen, die allesamt auf TV-Serien von Disney basieren. DuckTales, Chip & Chap, Darkwing Duck und Käpt'n Balu sind in der Collection vertreten, insgesamt sind die folgenden sechs Spiele enthalten:

Chip 'n Dale: Rescue Rangers

Chip 'n Dale: Rescue Rangers 2

Darkwing Duck

DuckTales

DuckTales 2

TaleSpin

Für die Umsetzung ist Digital Eclipse verantwortlich, dasselbe Studio arbeitete bereits an der Mega Man Legacy Collection. Wie für Compilations dieser Art gibt es auch einiges an Bonus-Material und Features, die es in den Originalen nicht gab. Jedes Spiel erhält einige Rückspul-Funktion, damit ihr an schwierigen Passagen nicht all eure Leben verliert. Boss Rush und Time Attack mit Online-Bestenlisten sind ebenfalls mit von der Partie. Zu guter Letzt wartet noch ein Museum auf euch, in dem ihr Artwork, Musik und weitere Extras findet. The Disney Afternoon Collection erscheint am 18. April als Download für 19,99 US-Dollar, der Preis für Europa ist noch nicht bekannt.

Infos zu The Disney Afternoon Collection

