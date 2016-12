In Dishonored dürft ihr neben Corvo Attano, dem Helden aus Teil 1, auch Emily Kaldwin spielen, die vor allem für Fans ein Begriff sein dürfte. Doch was genau erwartet euch in der Welt von Dishonored? Entwickler Arkane Studios und Publisher Bethesda haben ein neues Video zu Dishonored 2 veröffentlicht, in dem euch die wichtigsten Hintergründe erklärt werden.

Vor allem ist das Video für jene Spieler empfehlenswert, die den ersten Teil von Dishonored noch nicht gespielt haben und direkt mit dem zweiten Teil einsteigen wollen. Dishonored 2 erscheint am 11. November 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Vorbesteller dürfen bereits einen Tag früher loslegen.

Infos zu Dishonored 2

Dishonored 2 - Spektakuläre Kills im Gameplay-Trailer In Dishonored 2 sind zahlreiche spektakuläre Kills möglich, um eure Gegner aus der Welt zu schaffen. Nutzt eure ganze Umgebung und alle eure Fähigkeiten, um eure Gegner zu besiegen ...