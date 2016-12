Der Release des Action-RPGs Deus Ex: Mankind Divided rückt immer näher. Passend dazu veröffentlichte der Publisher Square Enix jetzt den Launch-Trailer. In dem Titel schlüpft ihr erneut in die Rolle von Adam Jensen, der sich auf der Suche nach den mysteriösen Illuminaten macht.

Deus Ex: Mankind Divided erscheint am 23. August für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Infos zu Deus Ex: Mankind Divided