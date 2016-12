System Rift für Deus Ex: Mankind Divided erscheint heute. Das DLC bekommt mit diesem Launch-Trailer das passende Video zum Release für PlayStation 4, Xbox One und PC spendiert. Square Enix veröffentlichte die Erweiterung in Europa zwar etwas später, der Launch-Trailer zeigt die neuen Inhalte trotzdem schon einmal.

