Detroit: Become Human - So komplex wird der Titel ausfallen

Ein neues Video zu Quantic Dreams interaktivem Thriller Detroit: Become Human dreht sich alles um die vielen möglichen Entscheidungen, die weitreichenden Folgen haben können. Unter anderem spricht Creative Director David Cage darüber, dass es nicht nur zwei einfache Abzweigungen innerhalb der Handlung geben wird, sondern das Ganze deutlich komplexer ausfällt.

"In Detroit: Become Human erkundet der Spieler das Schicksal der drei Androiden Kara, Markus und Connor. Ursprünglich erschaffen, um zu gehorchen, entwickeln sie eine eigene Persönlichkeit voller Zweifel und Gefühle. Innere Konflikte, heikle Situationen und dramatische Momente sorgen für Gänsehaut in einer Zeit, in der die Beziehung zwischen der Menschheit und den Androiden zu wackeln scheint. Alle getroffenen Entscheidungen können fatale Folgen mit sich führen, die das Abenteuer maßgeblich beeinflussen", so die offizielle Beschreibung.