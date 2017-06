Im Rahmen von Sonys Pressekonferenz ist ein neuer Trailer zu dem interaktiven Drama Detroit: Become Human des französischen Entwicklerstudios Quantic Dreams gezeigt worden. Die Entwickler haben sich in der Vergangenheit für Titel wie Fahrenheit, Heavy Rain und Beyond: Two Souls verantwortlich gezeigt.

Detroit: Become Human wird exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen. Bislang ist nicht bekannt, wann der Titel veröffentlicht wird.

Infos zu Detroit: Become Human

