Detroit: Become Human - Neuer Trailer geht auf das Art-Design ein

In einem neuen Video zu dem interaktiven Thriller Detroit: Become Human gehen die Entwickler von Quantic Dream auf das Art-Design des Titels ein.

"In Detroit: Become Human erkundet der Spieler das Schicksal der drei Androiden Kara, Markus und Connor. Ursprünglich erschaffen, um zu gehorchen, entwickeln sie eine eigene Persönlichkeit voller Zweifel und Gefühle. Innere Konflikte, heikle Situationen und dramatische Momente sorgen für Gänsehaut in einer Zeit, in der die Beziehung zwischen der Menschheit und den Androiden zu wackeln scheint. Alle getroffenen Entscheidungen können fatale Folgen mit sich führen, die das Abenteuer maßgeblich beeinflussen", so die zuständigen Entwickler.