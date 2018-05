Detroit: Become Human - Launch-Trailer veröffentlicht

Publisher Sony und Entwickler Quantic Dream haben den offiziellen Launch Trailer zu dem kommenden interaktiven Thriller Detroit: Become Human veröffentlicht. Der Titel erscheint am kommenden Freitag, den 25. Mai 2018 exklusiv für die PS4.

Detroit: Become Human Entwickler verklagt kritische Journalisten

Detroit: Become Human hier vorbestellen!

Detroit: Become Human

Detroit: Become Human entführt den Spieler in eine Dystopie im Jahr 2038, in der Künstliche Intelligenzen fester Bestandteil des Alltags geworden sind und ein eigenes Bewusstsein erlangen konnten. Ein gefährlicher Kampf gegen die Unterdrückung durch den Menschen ist entfacht und spaltet die Gesellschaft in verfeindete Lager. In der Rolle der drei Protagonisten Markus, Kara und Connor muss der Spieler schwerwiegende Entscheidungen treffen und beeinflusst auf diese Art ganz maßgeblich den Verlauf der Geschichte.

Alle News, Videos, Artikel und Bilder zu Detroit: Become Human findet ihr auf unserer Themenseite.

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.*