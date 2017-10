Im Rahmen der Paris Games Week hat Sony ein weiteres Video zu dem kommenden interaktiven Thriller Detroit: Become Human des Pariser Entwicklers Quantic Dreams gezeigt.

Darin bekommen wir hautnah mit, wie ein Android menschliche Gefühle entwickelt und ein kleines Mädchen vor ihrem gewalttätigen Vater beschützt. Ähnlich wie in vorherigen Ablegern des Studios wie Heavy Rain oder Beyond: Two Souls gibt es auch in Detroid: Become Human verschiedene Möglichkeiten eine Situation anzugehen.

Infos zu Detroit: Become Human

