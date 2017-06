Destiny - Teaser-Trailer zum letzten Event Zeitalter des Triumphs

Activision und Bungie machen Stimmung für das letzte Live-Event in Destiny. Es wird unter dem Titel "Zeitalter des Triumphs" am 8. März 2017 enthüllt und soll in der Woche darauf starten. In diesem Teaser-Trailer wird ein erster Blick auf das End-Event geworfen.

Destiny wird noch in diesem Jahr von einem Nachfolger abgelöst. Weitere Infos zu Destiny 2 gibt es noch nicht. Die Entwickler haben sich immer wieder zu dem Sequel geäußert, wie ihr in diesen News nachlesen könnt:

Infos zu Destiny

