Destiny 2 - Release-Termin des ersten DLCs Curse of Osiris

Die erste Erweiterung zu Destiny 2 heißt Curse of Osiris und wird am 05. Dezember 2017 erscheinen. Der Release-Termin wurde in diesem neuen Trailer von Bungie und Activision genannt, der im Rahmen der Paris Games Week präsentiert wurde.

Mit Curse of Osiris kommen diese Neuheiten in Destiny 2:

Planet Merkur

Neue Story-Missionen

Neue Waffen und Ausrüstungsteile

Neue PvP-Maps

Trotz des späteren Veröffentlichungstags von Destiny 2 für PC sollen die DLCs zeitgleich für alle Plattformen erscheinen und nicht zuerst auf PlayStation 4 und Xbox One.

