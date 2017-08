Destiny 2 startet am 29. August 2017 in die offene Beta-Testphase auf dem PC. Über das Battle.net lässt sich der MMO-Shooter kostenlos und ohne Bedingungen testen. Die Open Beta hält bis zum 31. August 2017 an. Der Release-Termin der PC-Version von Destiny 2 ist für den 24. Oktober geplant.

In diesem offiziellen Trailer zu Destiny 2 wird die Beta-Phase nochmals genauer vorgestellt. Nvidia ist der Sponsor und Präsentator der Open Beta auf dem PC und stellt Destiny 2 vor allem in 4K-Auflösung vor.

Infos zu Destiny 2

