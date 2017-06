Destiny 2 - Offizieller Enthüllungs-Trailer: Versammelt die Truppen

Activision hat Destiny 2 mit einem Enthüllungstrailer offiziell angekündigt. Der Trailer „Versammelt die Truppen“ erzählt die Hintergrundgeschichte des neuesten Teils.

Das ist die offizielle Beschreibung von Destiny 2:

„Die letzte sichere Stadt der Menschheit ist einer Invasions-Übermacht in die Hände gefallen, angeführt von Ghaul, dem imposanten Kommandanten der brutalen Rotlegion. Er hat den Hütern der Stadt ihre Macht entzogen und die Überlebenden in die Flucht geschlagen. Du reist zu mysteriösen, unbekannten Welten unseres Sonnensystems und entdeckst ein Arsenal an Waffen und verheerenden neuen Kampffertigkeiten. Wenn du die Rotlegion besiegen und dich Ghaul stellen willst, musst du die verstreuten Helden der Menschheit wiedervereinen, damit ihr gemeinsam unsere Heimat zurückerobern könnt.“