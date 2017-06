Destiny 2 erscheint für PS4, Xbox One und PC - und wir durften es als einer der Ersten bei der Gameplay-Weltpremiere in Los Angeles anspielen. Wie gut wird Destiny 2, was kann die Singleplayer-Story und was ist neu im PvP-Multiplayer-Modus? Die Eindrücke von Redakteur Dustin Martin und Spiele-Journalist Ulrich Wimmeroth in der Talking Games Preview zu Destiny 2 von Bungie und Activision!

Destiny 2 - Pew-Pew: So lustig ist der Teaser ohne Waffen-Sound Destiny 2 wird heute offiziell enthüllt und bereits vor der Ankündigung wurden Highlights wie eine Beta, die Collector's Edition, die Story und viele weitere Details in einem Leak ...

Destiny 2 - Erster Teaser-Trailer Letzte Runde Der erste Teaser-Trailer zum kommenden Shooter Destiny 2 wurde veröffentlicht. In "Letzte Runde" redet der Protagonist über die Geschehnisse vor vielen Jahren, die zum ...

