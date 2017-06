Destiny 2 - Erste Gameplay-Szenen veröffentlicht

Pünktlich um 19 Uhr startete heute, also am 18. Mai 2017, der Live-Stream zum MMO-Shooter Destiny 2. Auf Twitch präsentierten uns Bungie und Activision die sehnsüchtig erwartete Gameplay-Premiere.

Erste Gameplay-Einblicke

Im Video könnt ihr nicht nur erste Einblicke in das Gameplay erhaschen, sondern auch euer Urteil über Grafik, Charaktere, Gegner, Waffen und erste Ansätze der Story fällen.

Destiny 2 erscheint bereits am 08. September 2017 und wird für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Wer schon vorher in den Titel reinschnuppern möchte, könnte sich für die im Sommer stattfindende Beta interessieren. Diese wird allerdings nicht frei zugänglich sein, wer teilnehmen möchte, muss sich entweder für die Testphase anmelden oder das Spiel vorbestellen.

Infos zu Destiny 2

