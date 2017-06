Destiny 2 - Eröffnungsmission 'Heimkehr' im Gameplay-Video

Kurz nach der Gameplay-Premiere von Destiny 2 ist der Hype noch immer riesig und Fans auf der ganzen Welt fragen nach weiteren Einblicken. Dieser Bitte kamen Bungie und Activision jetzt nur allzu gerne nach und präsentierten die Kampagne „Heimkehr“ in einem weiteren Gameplay-Video.

In der Story-Kampagne wird die Heimat der Menschheit angegriffen, es ist also eure Aufgabe, den Turm zu verteidigen, Seite an Seite mit der Vorhut zu kämpfen und der Rotlegion der Kabale den Kampf anzusagen.

Destiny 2 erscheint am 08. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One, PC-Spieler müssen sich noch etwas länger gedulden.

Infos zu Destiny 2

