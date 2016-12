Zombiefans dürfen sich über neue Gameplay-Szenen zu Dead Rising 4 freuen. Innerhalb des knapp zweiminütigen Trailers erwarten euch blutige Kämpfe zwischen Protagonist Frank West sowie wahren Massen an Untoten. Serientypisch ist das Video eher ironisch gehalten, so schießt Frank einige Erinnerungsfotos mit den Zombies und nutzt eher ungewöhnliche Werkzeuge, um sich zu verteidigen.

Der Return to the Mall-Trailer spielt, wie der Name schon vermuten lässt, in einem großen Einkaufszentrum. Dead Rising 4 erscheint am 06. Dezember 2016 für PC und Xbox One.

Infos zu Dead Rising 4