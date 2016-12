Die Zombieapokalypse ist in Dead Rising 4 in vollem Gange. Dabei erinnern die schlurfenden Zombies durchaus an gierige Sparfüchse, die am Black Friday die günstigsten Angebote ergattern wollen. Passend zu diesem Vergleich hat das Entwicklerteam nun einen neuen Trailer veröffentlicht, der sich diesem Thema annimmt.

Dazu verwendete das Produktionsteam allerdings keine Gameplay-Szenen. Stattdessen wurde komplett auf Animationen samt Comic-Look gesetzt.

Dead Rising 4 erscheint am 06. Dezember 2016 für PC und Xbox One.

