Am 13. September wird Mai Shiranui, bekannt aus den Serien Fatal Fury und The King of Fighters von SNK, als DLC für Dead or Alive 5 Last Round erscheinen. Diese Woche hat man ein neues Gameplay-Video veröffentlicht, in dem zwei Beat'em-Up-Profis mit Mai gegeneinander antreten. Das Video liefert einen Vorgeschmack auf ihre Combos und zeigt auch ein paar ihrer Special Moves, die sie ebenfalls in den Spielen von SNK besitzt. Zuletzt hat SNK The King of Fighters XIV exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht, man verabschiedete sich endgültig vom 2D-Design der Vorgänger und setzt stattdessen auf dreidimensionale Charaktermodelle. Dead or Alive 5 Last Round ist für PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One und den PC erhältlich, für PlayStation 3 und Xbox 360 erscheinen jedoch seit letztem Jahr keine weiteren DLC-Inhalte.

Infos zu Dead or Alive 5 Last Round