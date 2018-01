Dead by Daylight - Umfangreiches Spotlight-Video veröffentlicht

Die Verantwortlichen hinter dem asymmetrischen Multiplayer-Horror-Titel Dead by Daylight haben am gestrigen Dienstag den "The Saw Chapter"-DLC für PC, PS4 sowie Xbox One veröffentlicht. Nun folgt ein umfangreiches Spotlight-Video, das die Neuerungen im Detail für euch erklärt.

Der DLC enthält die neue Karte "Gideon Meat Plant", den Überlebenden Detective David Tapp und lässt euch in die Rolle des Schweins schlüpfen, das mit Bärenfallen bewaffnet und von niemand geringerem als Jigsaw ausgebildet worden ist.

