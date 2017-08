Dead by Daylight - Trailer zu Lullaby for the Dark

Starbreeze Studios und Behaviour Interactive kündigen in diesem Trailer das neueste Kapitel in Dead by Daylight an. Wie im Video gezeigt wird, gibt es unter anderem eine neue Karte - und als Highlight einen neuen Killer, der seinen Opfern mit zwei Äxten hinterher jagt.

"Die Jägern", so der Name des Killers, und die neue Map "Mother’s Dwelling" wird zuerst für den PC erscheinen. Der Release-Termin soll noch in dieser Woche geplant sein. Eine Veröffentlichung für die PlayStation 4 und Xbox One steht noch aus.

Infos zu Dead by Daylight

