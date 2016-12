Mit einem neuen Trailer feuerte Entwickler Behaviour Interactive nun die Vorfreude auf das neue Kapitel von Dead by Daylight noch weiter an. Seit bekannt wurde, dass Michael Myers und Laurie Strode aus den Halloween-Filmen eine Rolle in dem asynchronen Multiplayer erhalten werden, hatte die Gerüchteküche unaufhörlich gebrodelt: Wie wird sich Michael als Killer spielen lassen? Wird der virtuelle Killer der Ikone aus den Filmen Konkurrenz machen können oder ist alles nur ein kläglicher Versuch der Entwickler, Konkurrent Friday the 13th: The Game etwas entgegenzusetzen?

Mit dem Rätselraten ist jetzt Schluss, denn ab heute, dem 25. Oktober 2016, könnt ihr nicht nur die neue Map namens Haddonfield, die für alle Spieler kostenlos erhältlich ist, spielen, sondern auch das neue Halloween-Kapitel auf Steam erwerben. Auf der Webseite des Entwicklers ist hierzu ein Preis von knapp sieben Dollar zu finden.

Ganz großes Kino oder billiger Abklatsch?

