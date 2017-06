Dead by Daylight - Trailer zum DLC Spark of Madness

Das nächste Kapitel von Dead by Daylight steht vor der Tür. Bereits morgen, also am 11. Mai 2017, erscheint der nächste kostenpflichtige DLC namens „Spark of Madness“. Diesmal scheint sich alles um verrückte Experimente zu drehen, wofür zumindest der zugehörige Killer „The Doctor“ und die neue Map „Léry's Memorial Institute“ sprechen. Das Überlebenden-Team bekommt dafür mit Feng Min weibliche Unterstützung.

„Spark of Madness“ wird 6,99 Dollar kosten. Wir vermuten, dass wie auch bei den anderen Kapiteln noch vor Release genauere Informationen über die Fähigkeiten des netten Doktors und Feng Min veröffentlicht werden. Sobald es so weit ist, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.

Infos zu Dead by Daylight