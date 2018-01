Dead by Daylight - Teaser deutet auf Jigsaw als neuen Killer

In unregelmäßigen Abständen erscheinen für Dead by Daylight neue Killer. So durften wir bereits Freddy Krueger oder Leatherface in der Riege der wohlwollenden Mitmenschen vernehmen, die immer für ihre Nachbarn da sind.

Und in Kürze dürfen wir ganz offensichtlich einen weiteren Artgenossen begrüßen, mit dem auf jeden Fall gut Kirschen essen ist. Der neue Teaser-Trailer deutet auf Jigsaw aus der Horror-Thriller-Reihe Saw. Der nachfolgende Teaser-Text dürfte so ziemlich eindeutig sein, genauso wie das erste Bildmaterial.

"Let's Play A Game..."

