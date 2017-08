Dead by Daylight - Recap-Trailer zeigt wie alles begann

Mehr als ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Dead by Daylight Steam eroberte. Und genau diesen Zeitraum brauchte es, bis der Titel heute auch endlich für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht werden konnte. Gleich mehrere Gründe zu feiern und den Titel Revue passieren zu lassen, also.

Im Video werfen die kreativen Köpfe hinter dem Spiel einen Blick zurück und nutzen die Gelegenheit, sich auch besonders bei der Community für ihren ständigen Support zu bedanken.

Infos zu Dead by Daylight

