Dead by Daylight - Left Behind-Update erschienen

Es gibt mal wieder Neuigkeiten an der Dead by Daylight-Front! Mit dem neuen Update namens Left Behind schicken Starbreeze Studios und Behaviour Interactive nämlich Veteran Bill in den Kampf. Fortan soll er mit seinen Fähigkeiten die anderen Überlebenden bei ihrer Flucht unterstützen.

Left 4 Dead meets Dead by Daylight

Im Video stellt euch der Entwickler den neuen spielbaren Charakter kurz vor und sagt euch, wo seine Stärken liegen. Übrigens: Sollten euch Name oder Gesicht bekannt vorkommen, ist dies kein Zufall, sondern Absicht, implementierte Behaviour Interactive doch bereits Michael Myers ins Game und rüstet nun mit Bill Overbeck aus Left 4 Dead nach.

Left Behind ist ab sofort kostenlos verfügbar und bereits automatisch in die Steam-Version von Dead by Daylight eingebunden.

Infos zu Dead by Daylight

Siehe auch: dead by daylight