Dead by Daylight - Halloween-Kapitel bald auch auf den Konsolen

Das Halloween-Kapitel ist eine der erfolgreichsten Erweiterungen, die Dead by Daylight bisher mit neuen Inhalten versorgte. Kein Wunder also, dass auch PlayStation 4- und Xbox One-Spieler nicht auf Michael Myers, Laurie Strode und die Haddonfield-Map verzichten müssen. Bereits im August soll es so weit sein, ein genauer Releasetermin steht bisher aber noch aus.

Dafür veröffentlichten Behaviour Interactive und Starbreeze Studios aber einen Trailer, in dem der ikonische Killer zur Tat schreiten darf.

Infos zu Dead by Daylight

