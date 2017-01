DayZ - Entwickler visiert Beta-Meilenstein an

Bohemia Interactive meldete sich nun mit einem Status-Report zu DayZ zurück und weckte so neue Hoffnungen am Gaming-Himmel. Wird es der Survival-Titel etwa doch noch zeitnah in die Beta-Phase oder - man mag es kaum aussprechen - als finale Version auf den Markt schaffen? In der aktuellen Folge der Gaming-News sagen euch Patrik und Dennis, wie realistisch dieser Gedanke ist, verlief doch schon das eine oder andere Versprechen im Sand.

Lang, lang ist es her, dass DayZ als Alpha-Version erstmals über die heimischen Bildschirme flackerte. Immer wieder setzte sich das Entwicklerteam an das Game und versuchte möglichst viele Bugs herauszufiltern und das Spiel voranzubringen. So auch jetzt, denn Bohemia Interactive arbeitet gerade parallel an der aktuellen Version des Games und an Version 0.62, die wiederum eine ganz besondere sein soll, nähert sich mit ihr doch ein von Fans ungeduldig erwarteter Meilenstein von DayZ: die Beta.

Infos zu DayZ

DayZ - Hell of A DayZ Beeindruckender Fan-Film zu DayZ. Seht, wie die Zombie-Welt in der Realität aussehen könnte. Nicht nur die Untoten treiben ihr Unwesen in der Landschaft, sondern auch verfeindete Truppen auf ...

DayZ - Erster Trailer zu ambitionierten Amateur-Film erschienen Derzeit arbeitet das Team hinter dem Youtube-Channel Commandoflauge an einem Film namens 'The Bandits', der aus DayZ-Spielszenen zusammengesetzt ist. Der fertige Film soll nach ...

Siehe auch: alpha