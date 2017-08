DayZ - Entwickler behebt 'technische Schulden'

Es ist Mittwoch und somit wieder Zeit für die PlayNation News und die Frage, was die vergangenen Tage so Berichtenswertes mit sich gebracht haben.

Eine Woche voller Meldungen - in einem Video

Heute sprechen wir unter anderem über DayZ, denn Entwickler Bohemia Interactive hat seine 'technischen Schulden' eingeräumt und ordentlich an dem Titel gearbeitet, um so in Zukunft für eine bessere Performance und einen reibungsloseren Ablauf zu sorgen. Auch die lang erwartete Beta soll in Bälde erscheinen.

Außerdem mit dabei: ein ganz schön teurer R2D2 und eine GTA 5-Mission, die uns gegen Außerirdische antreten lässt.

Infos zu DayZ

DayZ - Brian Hicks stellt neuen Renderer vor Lead Producer Brian Hicks vergleicht in einem neuen Video zu der Standalone-Version von DayZ die ursprüngliche RV Direct X9-Rendering-Technologie mit dem kommenden Renderer für die eNfusion ...

DayZ - Das große YouTube-Event mit Sarazar, PietSmiet, Mafuyu und mehr! Seite an Seite werden sie um ihr Überleben kämpfen, zusammenarbeiten, sich Kämpfe liefern - bis nur ein Team übrig bleibt. Bei einem gigantischen DayZ-Event werden zahlreiche Let's ...

