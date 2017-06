The Day After: Origins - Atmosphärischer Trailer mit ersten Einblicken

Bereits in diesem Sommer erscheint The Day After: Origins auf Steam, startet dabei aber zunächst nur in die Early Access-Phase.

Zur ersten Orientierung präsentierte Coconut Games den Titel über einen Mann, der in einer von Infizierten überrannten Welt nach seiner Freundin sucht, bereits in einem atmosphärischen Teaser-Trailer. Der Fokus soll nicht (wie in vergleichbaren Titeln) auf dem Survival-Aspekt liegen, sondern ganz klar auf der Geschichte.

