Darksiders 3 - Erstes Gameplay-Material enthüllt

THQ Nordic und Gunfire Games werkeln derzeit noch an Darksiders 3 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Das Action-Adventure soll 2018 erscheinen und die neue Heldin FURY in den Mittelpunkt des Geschehens stellen. Mit ihren magischen Fähigkeiten versucht diese, das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse zu sichern und wird dabei unter anderem auch mit den sieben Todsünden konfrontiert.

Die Mannen von IGN veröffentlichten nun ein ausführliches Gameplay-Video, das uns mit mehr als zwölf Minuten voller Spielszenen einen ersten Eindruck ermöglicht.

Infos zu Darksiders 3