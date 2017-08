Dark Souls - Soundtrack der Trilogie erscheint auf Vinyl

Die Dark Souls-Reihe wird nicht nur wegen ihres unerbittlichen Schwierigkeitsgrads geschätzt, auch der Soundtrack der Trilogie weiß die Spieler zu begeistern. Für Liebhaber der Kompositionen hat Bandai Namco Games eine Veröffentlichung des Soundtracks auf insgesamt acht Schallplatten mit insgesamt über fünf Stunden Laufzeit angekündigt. Dark Souls: The Vinyl Trilogy wird in diesem Herbst exklusiv im offiziellen Store erhältlich sein, nur 2.000 Einheiten sollen produziert werden. Das Paket besteht aus einem Schuber, in dem die Soundtracks der einzelnen Titel engebettet sind: Dark Souls (2x blaues Vinyl), Dark Souls II (4x rotes Vinyl) und Dark Souls III (2x grünes Vinyl).

Infos zu Dark Souls

Siehe auch: Bandai Namco Games