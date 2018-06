Dark Souls - Neuer Trailer zeigt die technischen Verbesserungen

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zu Dark Souls Remastered veröffentlicht, der die technischen Verbesserungen gegenüber der originalen Version veranschaulicht. Die Standard-Versionen von PS4 und Xbox One bringen eine Auflösung von 1080p, während es die PS4 Pro sowie die Xbox One X auf 1800p schaffen.

Dabei liegen die meisten Texturen in echtem 4K vor. Allerdings schafft es lediglich die Xbox One X die 60 FPS zu halten. Gerade bei Bossen sacken die Framerate bei den anderen Konsolen stark ab und unterschreiten gerne einmal die 30 FPS. Auf dem PC sollten mindesten eine GTX 1070 oder RX Vega 56 vorhanden sein, um mit maxmialen Einstellungen zu zocken und so mit der Ultra-HD-Auflösung der Xbox One X mithalten zu können.