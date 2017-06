Dark Souls 3 - The Ringed City - 10 Minuten Gameplay vom DLC

Der kommende DLC zu Dark Souls 3 wird The Ringed City heißen und zugleich die letzte Erweiterung des Rollenspiels sein. From Software und Bandai Namco haben nun in Zusammenarbeit mit dem Videospiel-Magazin "GameSpot" die ersten 10 Minuten Gameplay des DLCs vorgestellt.

Dark Souls 3: The Ringed City angespielt

Wer Dark Souls 3 jedoch noch nicht bis zum Ende gespielt hat oder das erste Addon Ashes of Ariandel noch nicht kennt, sollte das Gameplay-Video mit Vorsicht genießen: Es ist sehr wahrscheinlich, dass es Spoiler aus der Geschichte zu sehen gibt.

Als Release-Termin für Dark Souls 3: The Ringed City ist der 28. März 2017 geplant. Der Preis soll laut Bandai Namco bei 14,99 Euro liegen und ist somit genauso teuer wie die erste Erweiterung. Der Season Pass zu Dark Souls 3 wird weiterhin für 24,99 Euro angeboten und enthält beide DLCs.

Infos zu Dark Souls 3