Eine ganz besondere Montage von Clicky Crisp zeigt euch, wie Counter-Strike: Global Offensive als Rollenspiel aussehen würde. Wer kann die meisten Easter Eggs entdecken?

Dieser Trailer kündigt das Eleague Major in CS:GO an. Weitere Details zur Weltmeisterschaft im Taktik-Shooter Counter-Strike: Global Offensive findet ihr in der News-Story zum Thema. Im ...