CS:GO - Die 200-IQ-Granate

Die letzte Map des CS:GO PGL Major, 500.000 Preisgeld, die auf der Kippe stehen, zwei Mannschaften: Nachdem die Brasilianer von Immortals 1 zu 9 zurück liegen, schaffen sie es endlich, eine zweite Runde zu holen.

Steel und Lucas1 versuchen, ihre Waffen im eigentlich sicheren Pit in die nächste Runde zu holen - die finanzielle Situation des Teams ist zu dem Zeitpunkt nicht allzu rosig. Dosia vom in Führung liegenden Gambit Esports hat jedoch eine andere Idee: Eine wahnsinnig intelligent geworfene Granate fügt beiden Spielern Schaden zu und lässt sie durch die Explosion der Bombe noch sterben.

Die 200-IQ-Granate.

Dieser Trailer kündigt das Eleague Major in CS:GO an. Weitere Details zur Weltmeisterschaft im Taktik-Shooter Counter-Strike: Global Offensive findet ihr in der News-Story zum Thema. Im ...