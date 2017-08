CS:GO PGL Major - Live-Stream der Weltmeisterschaft auf Twitch ansehen

Das CS:GO PGL Major Kraków 2017 hat am heutigen Sonntag begonnen und geht mit der Gruppenphase, dem Viertelfinale, Halbfinale und Finale ganze acht Tage bis zum nächsten Sonntag. Die Weltmeisterschaft in Valves Taktik-Shooter Counter-Strike: Global Offensive findet im polnischen Krakau statt und wird in diesem Live-Stream auf Twitch übertragen.

CS:GO Major aus Polen im Live-Stream auf Twitch

Der Zeitplan ist klar strukturiert: Gespielt wird das CS:GO PGL Major nach dem Swiss-System. In der Group-Stage ist jedes Match einmalig, also Best of 1. In der ersten Runde wird ausgelost, in der zweiten Runde spielen Gewinner gegen Verlierer und in der dritten Runde spielen die besten gegen die schlechtesten Teams. So wird darum gekämpft, wer mit 3:0 oder 0:3 entweder weiterkommt oder rausfliegt. In der vierten Gruppenphase entscheidet sich, wer mit 3:1 in das Viertelfinale einzieht.

Teilnehmen tun die eSports-Teams Astralis, VirtusPro, Fnatic, SK Gaming, Natus Vincere, Gambit Esports, North, FaZe Clan, Mousesports, G2 Esports, BIG, Cloud9, Penta Sports, Immortals, Vega Squiadron und FlipSid3 Tactics. Sie spielen um ein Preisgeld von einer Million US-Dollar.

CSGO-eSports im Livestream ansehen

CS:GO ist ein kompetitiver Shooter von Valve. In dem Wettkampf-Modus muss ein Team 16 Runden gewinnen. Sollte es mit 15:15 einen Gleichstand geben, wird eine Verlängerung bzw. Overtime gespielt. Das PGL Major Kraków 2017 ist eine offizielle Weltmeisterschaft, genannt CS:GO-Major.

Beim Zuschauen des Twitch-Livestreams könnt ihr CS:GO-Drops erhalten. Wie das geht, erfahrt ihr hier:

Infos zu CS:GO PGL Major

