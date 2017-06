Während der diesjährigen E3 hat Ubisoft ihr neues Rennspiel präsentiert. Es handelt sich dabei um The Crew 2. Neben dem offiziellen Announcement-Trailer gab es auch einen zehnminütigen Gameplay-Trailer, der unter anderem neue Fortbewegungsmöglichkeiten aufzeigt.

So könnt ihr in The Crew 2 auch mit dem Motorboot in Gewässern oder dem Flugzeug in der Luft gegeneinander antreten.

Ihr könnt die E3-Pressekonferenz von Ubisoft hier nachvollziehen:

Infos zu The Crew 2